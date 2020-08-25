الخارجية الصينية: لن نسمح لوزير خارجية أمريكا بتشويه صورة البلاد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أراد لفترة من الوقت تشويه صورة الصين بدافع "التحيز الأيديولوجي والمصلحة الذاتية"، لافتا إلى أن بلاده لن تسمح أبدا

بذلك.

وأضاف جيان - في تصريح اليوم الثلاثاء، تعليقاً على انتقادات بومبيو للصين وحزبها الحاكم خلال جولته الخارجية الحالية - أن بعض السياسيين الأمريكيين كثيرا ما يبالغون

في ترويج "تهديد الصين"، ولكن دستور الصين وسياسات الحزب الشيوعي تظهر بوضوح أن الصين تتمسك بطريق التنمية السلمية وتعارض الهيمنة.

ونوه إلى أن الصين بالنسبة للمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، قوة إيجابية وليست عاملا سلبيا في تعزيز السلام والازدهار العالميين، وأنها فرصة وليست تهديدا.