دميتري بيسكوف : أتعجب من استعجال الأطباء الألمان من تشخيص حالة المعارض نافالني

أوضح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء عن تعجبه من إعلان الطباء بألمانيا أن تشخيص حالة المعارض الروسي أليكسي نافالني هو التسمم.

ووفقًُا لوكالة أنباء سبوتنيك، أعلن قائلآ: "نحن لم نفهم سبب استعجال الزملاء الألمان باستخدام كلمة "تسمم".. وهذا الخيار وضعه في البداية أطبائنا لكن لم يتم تحديد المادة بعد".

ورد بيسكوفردا على سؤال عن تورط بوتين في "تسميم" المعارض قائلآ: لايمكننا أن نأخذ الاتهامات التي

وجهت على محمل الجد، فهذه اتهامات لا يمكن أن تكون صحيحة إطلاقا بأي شكل من الأشكال، وهي بالأحرى مجرد ضوضاء فارغة. لذلك، لا نعتزم أخذ ذلك على محمل الجد.

وذكرت مشفى برلين رسميا أن نافالني تسمم بمادة من مجموعة مثبط إستيراز الأسيتيل كولين ولا تزال المادة المحددة غير معروفة.

Advertisements

وأضطرت الطائرة التى كان على

متنها نافالى من تومسك إلى موسكو إلى الهبوط إضطرارياً بسبب تدهور حالة المعارض نافالى

إلى المستشفى حيث أكدت وزارة الصحة في الإقليم أن المريض في العناية المركزة.

وعلى صعيد أخر أكدت المتحدثة الصحفية باسم نافالنى كيرا يارمش، أنه مصاب بتسمم ، اما إدارة المستشفى فقدبينت أنه لم يتم العثور على سم أو آثار له فى الدم أو البول وتم تشخيص حالته من قبل الأطباء على أنها اضطراب في التمثيل الغذائي الذي تسبب انخفاض حاد بنسبة السكر في الدم.

وتم نقل المريض بطائرة يوم السبت الماضى الى عيادة "شاريتيه"ببرلين