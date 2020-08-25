السعودية تُسجل 1114 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل1114 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الحالات داخل المملكة إلى 309,768.

كما أكدت الوزارة تسجيل 1044 حالة شفاء جديدة من كورونا، مشيرة إلى رصد 31 وفاة

جديدة في المملكة.

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وأشارت الوزارة إلى انخفاض عدد الحالات النشطة بكورونا في المملكة إلى 22,114 منها 1639 حالة حرجة، مؤكدة وصول مجموع الحالات المصابة إلى 309,768

إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي إلى 283,932 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.