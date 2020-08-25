اخبار العالم

السعودية تُسجل 1114 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل1114 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الحالات داخل المملكة إلى 309,768.

 

كما أكدت الوزارة تسجيل 1044 حالة شفاء جديدة من ، مشيرة إلى رصد 31 وفاة

جديدة في المملكة.

 

Advertisements

وأشارت الوزارة إلى انخفاض عدد الحالات النشطة بكورونا في المملكة إلى 22,114 منها 1639 حالة حرجة، مؤكدة وصول مجموع الحالات المصابة إلى 309,768

إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي إلى 283,932 حالة.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تُسجل 1114 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا