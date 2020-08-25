مسئول روسي: نستخدم جميع القنوات السياسية لحل أزمة المياه بالحسكة في سوريا

قال أندريه باكلانوف مستشار رئيس مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، "إن أزمة المياه في محافظة الحسكة السورية تعد مصدر قلق كبير بالنسبة لروسيا، مشيرا إلى أن هذا الوضع غير مقبول ويتعارض تماما مع قرارات الأمم المتحدة، لاسيما قرارات الجمعية العامة لعام 2010، التي نصت بوضوح على أنه لا يمكن استخدام المياه لأغراض سياسية، وأن هذا يعتبر عملا غير إنساني وإجرامي".



وأضاف باكلانوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "هناك اتفاقيات بين تركيا وسوريا لحل جميع المشاكل المتعلقة بالمياه، ولكن لا يُعمل بها بسبب توتر الوضع العسكري والسياسي، كما تتعرض قوانين العمليات العسكرية والقوانين الإنسانية للانتهاك بشكل واضح وخطير".



وفيما يخص الدور الروسي، أوضح باكلانوف أن روسيا ستستخدم القنوات السياسية للتفاوض مع جميع الأطراف التي لها علاقة مباشرة

أو غير مباشرة بهذه القضية، لافتًا إلى أن موسكو بصدد تطوير مجموعة من الإجراءات الوقائية، وربما تعيد تأسيس لجنة متعددة الأطراف للتعامل مع مسألة موارد المياه في الشرق الأوسط من أجل منع هذا النوع من الانتهاك في المستقبل.يذكر أن محافظة الحسكة ظلت تعاني لمدة تزيد على 20 يوما من انقطاع مياه الشرب، الأمر الذي دفعها إلى حفر آبار غير صالحة للاستعمال البشري أدت إلى انتشار الأمراض، كما طالب المواطنون هناك بتدخل روسي وأممي فوري للضغط على تركيا.