الهند: إصابة وزير بحكومة ولاية "البنجاب" بفيروس كورونا

أعلن وزير الصناعة والتجارة بحكومة ولاية "البنجاب" شمالي الهند ساندر شام أرورا اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقال أرورا، عبر صفحته على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي حسبما ذكرت قناة (إن دي

تي في) الهندية، إن نتائج فحوصاته لفيروس كورونا جاءت إيجابية، مضيفا أنه يخضع حاليا للعزل الذاتي في مقر سكنه ولا يعاني في الوقت الحاضر من أي مشاكل جسدية.



يذكر أن أرورا رابع وزير بحكومة البنجاب يصاب بفيروس كورونا، وسجلت الهند اليوم 60 ألفا و975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و167 ألفا و323 حالة إصابة.