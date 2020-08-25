أعلن وزير الصناعة والتجارة بحكومة ولاية "البنجاب" شمالي الهند ساندر شام أرورا اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
تي في) الهندية، إن نتائج فحوصاته لفيروس كورونا جاءت إيجابية، مضيفا أنه يخضع حاليا للعزل الذاتي في مقر سكنه ولا يعاني في الوقت الحاضر من أي مشاكل جسدية.
وقال أرورا، عبر صفحته على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي حسبما ذكرت قناة (إن دي
يذكر أن أرورا رابع وزير بحكومة البنجاب يصاب بفيروس كورونا، وسجلت الهند اليوم 60 ألفا و975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و167 ألفا و323 حالة إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند: إصابة وزير بحكومة ولاية "البنجاب" بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.