مايك بومبيو: آمل في يوم من الأيام أن تصل إيران إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”في مقابلة له مع صحيفة “جيروزاليم بوست” أن جميع البلدان في الشرق الأوسط، حتى إيران، ستصل حتماً إلى تفاهم يصب في مصلحة تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل.

وأضاف بومبيو “آمل في يوم من الأيام أن تصل إيران إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

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وتابع “أتوقع فعلا أنه سيأتي يوم يعتبر العالم إسرائيل الوطن اليهودي الشرعي وهذا سيكون هنا. لذا لا أستثني أي بلد. يوما ما العالم سيعتبر ذلك الأمر الصحيح لفعله من أجل بلده- ولا أستثني إيران أيضاً”. وقال “لا أستطيع تحديد التوقيت ولا أي من البلدان، لكن أعتقد أنهم سيصلون إلى مرحلة يعتبرون أن بناء هذه العلاقة هو المسار الذي يؤدي إلى الاستقرار في الشرق الأوسط أيضا”.

وعما إذا كانت السعودية من ضمن البلدان التي يتوقع أن تطبع العلاقات مع “إسرائيل”، قال بومبيو إنه “في نهاية المطاف العالم بأسره سيسير في ذاك الاتجاه”، على حدّ تعبيره. وعما إذا كان يُتوقع أن يذهب الفلسطينيون إلى طاولة التفاوض مع “إسرائيل”، قال بومبيو، “تبقى الدعوة مفتوحة”.

وتوجه بومبيو اليوم الثلاثاء إلى السودان حيث من المفترض أن يجتمع بالمسؤولين في الحكومة الجديدة، في مساعٍ تطوير العلاقات الرسمية بين القدس والخرطوم. ولفت إلى إن “الولايات المتحدة تعمل على إبعاد السودان عن إيران وجذبها إلى مدار الغرب”. وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يستطيع التنبؤ بإذا ومتى يمكن أن يحصل التطبيع مع السودان. لكنه يعتقد، كبقية المنطقة، “إنها مسألة وقت فقط”.