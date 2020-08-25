كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حمدوك: ناقشنا مع بومبيو حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إنه ناقش مع وزير الخارجية السوداني مايك بومبيو حذف اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأضاف حمدوك، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "نتطلع لخطوات إيجابية ملموسة من الولايات المتحدة لدعم ثورة السودان".

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، توجه إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم.

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وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل، أمس، في المحطة الأولى من جولته في الشرق الأوسط في ظل زخم مساعي إدارة ترامب للسلام العربي الإسرائيلي.

وكان بومبيو أول من التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، ومن المتوقع أن يناقش الاثنان أيضا ملفات إيران والصين.

حقق الاتفاق انتصارا رئيسيا في السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي يسعى فيه لإعادة انتخابه، وعكس تغييرا في الشرق الأوسط حيث تجاوزت المخاوف المشتركة بشأن إيران إلى حد كبير الدعم العربي التقليدي للفلسطينيين.