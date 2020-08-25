كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ملك الأردن يطالب بتنسيق عربي لمواجهة التدخلات الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستقف مع العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه.

وطالب العاهل الأردنى، خلال القمة المشتركة مع مصر والعراق، بتنسيق عربي لمواجهة التدخلات الخارجية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وشدد العاهل الأردني الملك عبدالله، على ضرورة دعم الجهود التي تبذلها مصر لمواجهة الإرهاب لحماية أمنها واستقرارها.

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وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، لبحث آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتي انطلقت أولي جولاتها في القاهرة في مارس 2019".

وفي وقت سابق، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاءا مع شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن مدير عام منظمة الفاو، قال خلال اللقاء مع الرئيس أن أجهزة المنظمة وكذلك مكتبها الإقليمي في القاهرة، يتابع النشاط الضخم الذي تشهده مصر حاليا في مجال الزراعة والغذاء والتنمية الريفية، وكذاك للمشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر حالياً في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، والصوب الزراعية، والمشروعات المتنوعة للاستثمار الزراعي والريفي.