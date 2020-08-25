كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: معاهدة السلام تحول استراتيجي وفرصة ممكنة تنظر إلى المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، عن معاهدة السلام بين والإمارات وإسرائيل، باعتباها كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.

وكان من سمات دولة الإمارات، الطموح، والتميز، والتنافس ببعده الإيجابي اقتصادياً وعلمياً في خدمة البشرية، في التفرد والريادة، وتبوّؤ مصاف الدول في أنحاء العالم.

وأشادت الصحيفة بقرار الإمارات، إعلان معاهدة السلام مع إسرائيل، كانت الأولوية الإماراتية، ولا تزال، البعد الاستراتيجي التحولي، والفرص الممكنة التي تنظر إلى المستقبل.

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وقالت الصحيفة الإماراتية: " بقناعتها بالأخوّة الإنسانية جمعت الأديان السماوية على أرضها في 2019، وبإيمانها بقوة العلم والتنمية، أطلقت هذا العام «مسبار الأمل» إلى المريخ، وبدأت العمليات التشغيلية للمحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية وفق أعلى المعايير العالمية.. نقلات نوعية ورصيد إنجازات متفردة في كل شيء، نتاج قرارات استراتيجية لقيادة اختارت في حكمتها الرهان الدائم على التقدم والتطور وخدمة الإنسانية ،إنها العزيمة الإماراتية في بلوغ الذكرى الخمسين للاتحاد العام المقبل، برؤى مبدعة بلا حدود، ورسالة لا شيء مستحيل.

وأضافت عين الإمارات كانت أمس على بعد 100 مليون كم بين المريخ وكوكبي زحل والمشتري.. وفي الغد القريب ستكون على بعد 493 مليون كم عند مدخل الكوكب الأحمر. وبعد غدٍ طموحنا أبعد وأبعد، لإرادة لا تعرف التراجع.

وتابعت معاهدة السلام، لا بد من التعامل معها من زاوية ما تحمله في ثناياها من إيجابيات، وخاصة في مجالات العلوم والاقتصاد والمعرفة. نحن ننظر إلى المستقبل برؤية عقلانية القرارات الاستراتيجية ورسائلها المشرقة إلى العالم.