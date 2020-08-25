كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قمة أردنية مصرية لبحث جهود محاربة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، منذ قليل، بعقد قمة أردنية مصرية لبحث جهود محاربة الإرهاب وفق نهج شمولي.

واكد العاهل الأردني الملك عبدالله، على ضرورة دعم الجهود التي تبذلها مصر لمواجهة الإرهاب لحماية أمنها واستقرارها

وقال الملك عبد الله الثاني، إن الأردن يقف مع العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه.

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وعلى هامش فعاليات الدورة 74 للجمعية العام للأمم المتحدة بنيويورك، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة ثلاثية مصرية- أردنية- عراقية.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، لقاءا مع شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن مدير عام منظمة الفاو، قال خلال اللقاء مع الرئيس أن أجهزة المنظمة وكذلك مكتبها الإقليمي في القاهرة، يتابع النشاط الضخم الذي تشهده مصر حاليا في مجال الزراعة والغذاء والتنمية الريفية، وكذاك للمشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر حالياً في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، والصوب الزراعية، والمشروعات المتنوعة للاستثمار الزراعي والريفي.