كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس السوري يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر سورية مطلعة عن أن تعديلاً حكومياً سوف تشهده سوريا دون تغير في الحقائب الوزارية السيادية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ)، عن المصادر قولها إن "الساعات أو الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تعديلاً حكومياً يتم بموجبه تكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة القادمة والذي تولى منصبه في 11 يونيو الماضي الحكومة بعد إقالة رئيس الوزراء عماد خميس".

ووفقًا للمصادر السورية، من المرتقب أن تشهد الحكومة تغييراً يطال نصف الوزراء مع بقاء وزراء الخارجية والداخلية والدفاع في مناصبهم ،ومن أبرز الوزارات التي ربما يطالها التغير وزارتي الزراعة والاقتصاد.

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وأوضحت المصادر، أن "الحكومة المزمع تشكيلها ينتظرها تعديلاً أو تغيراً أخر بعد الانتخابات الرئاسية في شهر يونيو القادم".

وقال مراقبون، إن الحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 2011 وهي خمس حكومات لم تستطع إدارة البلاد بالشكل الصحيح ولم تكن تلك الحكومة حكومات أزمة أو حرب.

والجدير بالذكر أنه طبقا للدستور السوري فإن الحكومة السورية تستقيل بعد أداء مجلس الشعب القسم والذي جرى في 10 أغسطس الجاري وأصبحت الحكومة حكومة تسيير أعمال.