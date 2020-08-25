كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خبير استراتيجي عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل: فرصة لخلق مناخ أفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الخبير الاستراتيجي د. عامر السبايلة، بمعاهدة السلام الإماراتية – الإسرائيليةـ مؤكدًا أنها فرصة لخلق مناخ أفضل من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال الخبير الاستراتيجي، إن الإمارات كان بإمكانها أن تقيم عملية السلام من دون أن تضطر إلى ربطها بالقضية الفلسطينية، كون هذه العملية تأخذ أشكالاً اقتصادية وتنموية وغيرها، إلا أنها ربطت هذا المنجز بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، وهذه إشارة لوقف التحرك الإسرائيلي وضرورة العودة إلى الحوار وإلى مبادرة السلام كأساس مرجعي.

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وأضاف السبايلة: «الكرة الآن في ملعب الإسرائيليين وعليهم تقديم التنازلات للعرب حتى يتم إنعاش الحوار. في الواقع فإن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشارت إلى وجود دولة فلسطينية ولكن الخلاف كان على شكل هذه الدولة، اليوم عبر هذه المعاهدة هنالك إمكان للحديث عن شكل الدولة وتوظيف جميع الأوراق التي نملكها للحصول على أفضل شكل والقيام بتثبيته، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك واقعاً على الأرض لا يمكن إنكاره».

وتابع السبايلة: «الإمارات ليست على تماس مباشر مع إسرائيل، ولكنها رغم ذلك أكدت على فكرة الإبقاء على عملية السلام وكسر الجمود، وأيضاً أكدت أهمية الدولة الفلسطينية، ووجود مرجعية عربية، على القيادات في فلسطين أن تقتنص الفرصة وأن تنتهج تحركات أكثر براغماتية ودينامكية للحصول على أكبر قدر ممكن من المكتسبات للحفاظ على الدولة الفلسطينية، وإنهاء حالة التقوقع»



