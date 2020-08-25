وزارة الأوقاف تنفي تأجيل امتحانات التعليم العتيق لهذه السنة

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عدم وقوع أي تغيير على مواعيد إجراء الامتحانات الإشهادية، الخاصة بالتعليم العتيق.
وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلاغ لها، أن جهات مجهولة تروج منذ أمس الإثنين مذكرة مزورة تدعي إلغاء مواعيد الامتحانات الإشهادية الخاصة بالتعليم العتيق المعلن عن إجرائها.
وتؤكد الوزارة، في هذا الصدد، على عدم وقوع أي تغيير على مواعيد إجراء هذه الامتحانات الإشهادية كما أعلن عنها سابقا.
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