روسيا تؤكد: اللقاح ضد كورونا جاهز لإجراء الاختبار الثالث

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، أن اللقاح ضد كورونا “جاهز لإجراء الاختبار الثالث”، مشيرا الى أن مركز “غاماليا” قدم وثائق لإجراء تجارب ما بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا.
وقال ميخائيل موراشكو، في تصريح صحفي أوردته وكالات الأنباء الروسية، إن مركز “غاماليا” يعمل الآن على إطلاق السلسلة الصناعية للقاح ومراقبة الجودة.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس صندوق الاستثمار الروسي، كيريل ديميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من عقار محلي.
وبدوره، قال وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، إن تصدير اللقاح إلى الخارج يمكن أن يبدأ في الربيع القادم .
وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 من غشت الجاري، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم “سبوتنيك-19″، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز “غاماليا” بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
وأكد الخبراء الروس أنه خلال التجارب السريرية تبين أن اللقاح ،الذي تمت تجربته على متطوعين، طور الأجسام المضادة دون أن يتسبب في أي مضاعفات خطيرة.
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