بسبب الوضع الوبائي بفاس.. جامعة سيدي محمد بن عبد الله تعلن تأجيل الامتحانات الجامعية -التفاصيل

على خلفية الوضعية الوبائية التي تعيشها مدينة فاس، أعلنت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، تأجيل امتحانات الدورة الربيعية للموسم الجامعي 2019/2020، بكل المؤسسات التابعة لها، إلى موعد لاحق.

وأكدت الجامعة نفسها عبر بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أن الامتحانات ستجرى عن بعد للموسم الجامعي 2019-2020 في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وفي مسالك الإجازة المهنية والماستر والماستر المتخصص في كل المؤسسات، معلنة بأنها ستفتح منصة التسجيل القبلي للامتحانات الحضورية في المواقع الإلكترونية للمؤسسات عما قريب، وستتيح للمترشحين إمكانية اختيار مركز القرب الذي سيمتحن فيه.

ولفتت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس الانتباه إلى أنها ستعلن في الأيام القادمة عن الجداول التفصيلية والتدابير التنظيمية لهذه الامتحانات، وفق ما سيتقرر في هياكلها، مشيرة إلى أن البوابة الإلكترونية للجامعة والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الجامعية وقنواتها الرسمية، تعتبر مصدرا وحيدا للمعلومات، وعلى الطلبة الرجوع إليها باستمرار للاطلاع على المستجدات في هذا الشأن.

إلى جانب ذلك، دعت الجامعة نفسها كل طالب مصاب بفيروس كورونا بالتصريح بذلك عبر منصة التسجيل القبلي للامتحان، من أجل تمكينه لاحقا بعد شفائه من المرض من اجتياز الامتحان، محذرة بأن كل من ثبتت إصابته ولم يصرح بحقيقة وضعه الصحي وتقدم مع ذلك لاجتياز الامتحان يعرض نفسه للعقوبات الصارمة القانونية.

