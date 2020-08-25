شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل أكثر من 17 ألف إصابة و565 وفاة جديدة بـ" كورونا" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة في البرازيل أمس أنها سجلت 17078 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و565 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وسجلت البرازيل ثلاثة ملايين و622 ألفا و861 إصابة منذ ظهور الفيروس فيها .. فيما ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 115ألفا و309 حالات وفاة.

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