القضاء الاعلى ووفد برلماني يناقشان قرارا حول هجوم 'مصعب بن عمير'

ناقش رئيس مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، مع وفد برلماني برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التعاون بين السلطتين التشويعية والتفيذية، فيمابحثا قرارا يخص هجوم جامع مصعب بن عمير الي وقع بمحافظة ديالى في العام ٢٠١٤.

وقال بيان لاعلام القضاء تلقته الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق كلا من اسامة النجيفي عضو مجلس النواب و صالح المطلك وعبد الخالق العزاوي وبحث الجانبين التعاون بين السلطتين التشريعيه والقضائية في اقرار القوانين".



واضاف البيان ان " الجانبين ناقشا ما اثير موخرا بخصوص صدور قرار من محكمة التمييز بالافراج عن المتهمين في قضية شهداء جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى".

واضاف البيان، "كما حضر اللقاء عدد من اعضاء محكمة التمييز ورئيسي الادعاء العام والاشراف القضائي

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