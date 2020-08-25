رياضة 2020-08-25 | 15:25 1,264 مشاهدة اعلن نادي هاماربي السويدي، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب العراقي مهند جعاز قادماً من صفوف مواطنه ميالبو سولفسبورغ. وذكر النادي عبر صفحته الرسمية ان "نادي هاماربي نجح في ضم المدافع مهند جعاز لمدة ثلاثة مواسم". اللاعب ذو الـ23 ربيعاً، سيباشر بتدريبات الفريق ويكون متاحاً للمدرب في مباراته امام بوشكاش اكديميكا في الملحق المؤهل للدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.



وكان مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، قد ضم جعاز للقائمة الأولية لاسود الرافدين استعداداً للتصفيات المزدوجة. وكان مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، قد ضم جعاز للقائمة الأولية لاسود الرافدين استعداداً للتصفيات المزدوجة. المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. ظهير اسود الرافدين سيلعب في الملحق المؤهل للدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.