شرطة الطاقة تعلن احباط محاولة لتهريب 'منتوج نفطي' في كركوك

اعلنت شرطة الطاقة، الثلاثاء، عن احباط محاولة لتهريب "منتوج نفطي" في محافظة كركوك.

وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد أن تم ضبط يوم أمس عجلتين محملتين بمنتوج نفطي تمكنت اليوم وخلال الساعات القليلة الماضية من احكام سيطرتها وضبطها 5 عجلات أخرى مع سائقيها محملات بمنتوج نفطي وبعجلات محورة شاحنة تحمل خزانات بلاستيكية عدد 20 لكل عجلة وبسعة 1000 لتر في كركوك".

وأضافت أنه "بذلك يصبح مجموع العجلات المضبوطة خلال 48 ساعة الماضية 7 عجلات ومجموع ما تم ضبطه 140 الف لتر منتوج نفطي"، مشيرة الى "ايداع المتهمين وحجز العجلات في إحدى مراكز شرطة النفط لإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".