رسميا.ً. يويفا يسمح بالحضور جماهيري في السوبر الأوروبي

رياضة 2020-08-25 | 15:01 678 مشاهدة أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، عن السماح بحضور جماهيري جزئي في مباراة كأس السوبر التي ستقام يوم 24 ايلول المقبل. ويلتقي بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا عن موسم 2019/2020 في تلك المواجهة مع إشبيلية بطل الدوري الأوروبي بالموسم الماضي في العاصمة المجرية "بودابست". وأكد يويفا خلال بيانه الرسمي أنه "سيسمح للجماهير بنسبة 30% للحضور في المدرجات من إجمالي سعة ملعب بوشكاش أرينا".



وتأتي ذلك ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاختبار مدى قدرتهم على تنظيم المباريات مرة أخرى بحضور جماهيري، مع التأكيد على أن جميع المباريات الأخرى ستقام خلف الأبواب المغلقة كما هي حتى إشعار آخر بسبب فيروس وتأتي ذلك ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاختبار مدى قدرتهم على تنظيم المباريات مرة أخرى بحضور جماهيري، مع التأكيد على أن جميع المباريات الأخرى ستقام خلف الأبواب المغلقة كما هي حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا وكان هذا الاقتراح قد تم مناقشته في اجتماع الاتحاد الأوروبي مع الاتحادات التي تشارك في البطولات القارية وعددها 55 اتحادًا، في 19 أب الجاري وتم اعتماده رسميًا اليوم، الثلاثاء.



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