العراق يسجل 3962 اصابة بكورونا وشفاء 3372 مصاباً

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (3372) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد/ الرصافة 336بغداد/ الكرخ 420مدينة الطب 70النجف 233السليمانية 86أربيل 226كربلاء 322كركوك 98ديالى 160واسط 179البصرة 315ميسان 180بابل 297الديوانية 87ذي قار 119الأنبار 52المثنى 64نينوى 95صلاح الدين 33

وأضافت أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 3962 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 487

بغداد الكرخ 249

مدينة الطب 93

النجف 121

السليمانية 140

أربيل 343

دهوك 194

كربلاء 239

كركوك 238

ديالى 104

واسط 246

البصرة 392

ميسان 156

بابل 133

الديوانية 141



ذي قار 253الأنبار 83المثنى 53نينوى 251صلاح الدين 46

وفيما يتعلق بالوفيات قالت الوزارة إن "الوفيات 77 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 2

النجف 1

السليمانية 7

أربيل 6

دهوك 5

كربلاء 4

كركوك 7

ديالى 1

واسط 7

البصرة 7

بابل 11

الديوانية 3

ذي قار 1

المثنى 4

نينوى 3

ولفتت الوزارة في بيانها الى أن "مجموع الشفاء: 153761 ( نسبة الشفاء 72.5 %)، ومجموع الاصابات: 211947، والحالات الكلية تحت العلاج : 51590، الراقدون في العناية المركزة: 574، ومجموع الوفيات: 6596".