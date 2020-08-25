معهد: عدد وفيات كورونا في فرنسا أعلى من المعلن رسمياً

يرى موظفو المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية الفرنسي، أنه يجب إضافة ما لا يقل عن 1800 حالة وفاة، إلى حصيلة الوفيات المسجلة بسبب كوفيد-19 في فرنسا.
ونقلت محطة إذاعة "فرانس إنفو"، عن غريغوار ري، مدير مركز دراسة أسباب الوفيات في المعهد قوله، إنه "في الفترة من 1 مارس إلى 31 مايو، تم في البلاد رسميا تسجيل 1800 حالة وفاة في المنازل بسبب كوفيد-19 ، أن الخبراء، توقعوا هذا العدد تقريبا".
ووفقا له، يجب أن يرتفع هذا الرقم في المستقبل القريب لأن 10٪ من المناطق الفرنسية
لم تقدم حتى الآن المعلومات ذات الصلة. ويرى الخبير، أنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم "بمقدار عدة مئات أو حتى آلاف".
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