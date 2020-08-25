الأمم المتحدة: 120 مليون من العاملين في السياحة سيفقدون وظائفهم بسبب كورونا

وأضاف غوتيريش: "قطاع السياحة، يوظف واحدا من كل عشرة أشخاص على وجه الأرض، ويوفر سبل العيش لمئات الملايين غيرهم".

وأشار الأمين العام إلى أن وباء فيروس كورونا، يدمر صناعة السياحة. ووفقا له، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 "تراجعت التدفقات السياحية الدولية بأكثر من النصف ، وانخفضت عائدات خدمات السياحة الدولية، بمقدار 320 مليار دولار تقريبا".



قال غوتيريش: "هناك حوالي 120 مليون وظيفة معرضة بشكل مباشر للخطر في قطاع السياحة، والعديد منها في الاقتصاد غير الرسمي أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل النساء والشباب نسبة كبيرة من العاملين".