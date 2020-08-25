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قائد شرطة الشارقة يشيد بجهود الجهات المشاركة مع فريق العمل المعني بمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

قائد شرطة الشارقة يشيد بجهود الجهات المشاركة مع فريق العمل المعني بمواجهة كورونا

متابعات_ الخليج 365

أشاد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي للطوارئ و الأزمات و الكوارث في الإمارة بجهود الأعضاء و الجهات المشاركة خلال عمل الفريق في مواجهة " كوفيد 19" ودورهم الكبير أثناء فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني و ما قدموه من عمل وطني مقدر أسهم في الحد من تلك الجائحة.

 

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للفريق بمقر نادي الضباط بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام ورؤساء ومديري الهيئات والدوائر المحلية بالإمارة وعدد من ضباط الاختصاص بشرطة الشارقة.

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وأعرب قائد عام شرطة الشارقة عن تقديره للجهود المبذولة من قبل سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي خلال عمله بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات و الكوارث و سعادة المستشار سلطان بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تقديرا لدوره الإيجابي وإسهامه الفاعل في إثراء ميادين العمل والعطاء المختلفة بالإمارة.

 

ناقش الاجتماع القرارات والتوصيات التي تمخض عنها الاجتماع السابق و ما تم إنجازه منها ووقف على الإجراءات التي تم تطبيقها من جانب الفرق التابعة للفريق المحلي للطوارئ و الأزمات و الكوارث بالإمارة وما حققته من نتائج ملموسة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع خلال تصديها للجائحة.

 

و أكد الاجتماع ضرورة التنسيق بين الجهات كافة و وضع الخطط الاستباقية لمواجهة أي ظرف طارئ مشابه قد يحدث مستقبلاً .. وأثنى على التجاوب الكبير الذي لمسته فرق العمل الميدانية من جانب أفراد الجمهور خلال تأديتها لمهامها العملية في الفترة الماضية.

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