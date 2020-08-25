شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء عن تسجل1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.



كما أكدت الوزارة تسجيل 1044 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، مشيرة إلى رصد 31 وفاة جديدة في المملكة.

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