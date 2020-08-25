السودان.. تأجيل جلسة محاكمة البشير وآخرين في قضية انقلاب 1989

أفادت قناة "العربية" الإخبارية بتأجيل جلسة محاكمة البشير وآخرين بقضية انقلاب يونيو 1989 إلى مطلع سبتمبر المقبل.

وذكرت وسائل إعلامية أن المحكمة الجنائية الكبرى في السودان، قررت اليوم، الثلاثاء، تأجيل جلساتها الخاصة بمحاكمة البشير و27 آخرين في قضية الانقلاب إلى مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وفي الـ 21 من يوليو الماضي، عقدت المحكمة أولى جلساتها الإجرائية بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشملت قائمة المتهمين 10 عسكريين و6 مدنيين تقلّدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسئوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للسودان.

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وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، فإن عمر البشير ومساعديه متهمون بتقويض السلطة الدستورية والحنث بيمين الجيش السوداني، وهي اتهامات تتراوح عقوباتها بين السجن المؤبد والإعدام.

وفي يونيو عام 1989، قاد البشير انقلاباً على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، بإيعاز من الجبهة القومية الإسلامية ورئيسها حسن الترابي.

ويعتبر عمر البشير الأطول حكماً من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين، إذ بلغت فترة حكمه 30 عاماً.

يشار إلى أنه تم عزل البشير في آواخر العام الماضي 2019 بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية.