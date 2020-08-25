شكرا لقرائتكم خبر عن قاض منشق عن الإخوان يكشف أبرز الدول الممولة للإخوان مقابل بث الشائعات ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تميم بن حمد يرصد مكافآت ماليه للعاملين بقنوات الجزيرة وإعلام لإخوان عامة، مقابل بث الشائعات ضد مصر وغيرها من دول الرباعى العربى كالسعودية والإمارات والبحرين"، وهذا فقا لما كشف عنه عماد أبو هاشم القاضى، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الجماعة تتاجر بالدين، وتفعل أى شيء من أجل الحصول على تمويلات من الخارج، مشيرًا إلى أن لجانهم الإلكترونية تختفى وتخرس عندما يتم فضح الجماعة الإرهابية.

وأكد عماد أبو هاشم، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن هناك تمويلات كبيرة من مصادر متعددة تعتمد عليها الجماعة فى الإنفاق على قنواتهم ولجانها الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لنشر الصور المفبركة والأكاذيب، من هذه مصادر التمويل ما لم يتم الكشف عنه حتى الآن، موضحا أن هناك دعما لوجستيا تقدمه الدول الراعية لتنظيم الإخوان فى هذا المجال، متمثلة في الدوحة، متسائلا :" أين لجان الإخوان؟ ما الذى أخرسهم ؟ لماذا لا يعلقون بضمير مقابل ما يتقاضونه من رواتب و أجور؟ و بالمناسبة كيف يتعامل التنظيم معهم ماليا؟ هل يحاسبهم بالشهر أم بالمنشور أم بالتعليق وبث الشائعات؟".

وبشأن أبرز الدول التى تقدم دعما لوجستيا للإخوان لتمويل لجانها الإلكترونية، قال عماد أبو هاشم: مصادر التمويل والدعم المعلومة - من قبل - على رأسها بريطانيا وقطر ومنظمات المجتمع المدنى التركية، بالإضافة إلى أن الحكومة التركية ممثلة فى حزب العدالة والتنمية الحاكم تشكل الحاضنة التى تمد تنظيم الإخوان فى الوقت الراهن بأسباب الحياة.