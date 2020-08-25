شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حمزة أمينا عاما لأطباء الأسنان.. ومجدى بيومى وكيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة، بعد انتخابات التجديد النصفى، حيث تم انتخاب الدكتور يوسف حمزة أمينا عاما للنقابة، والدكتور حسين عبد الهادى أمينا للصندوق، وأمينا مساعدا الدكتور هشام عبد الناصر، والدكتور محمد بدوى أمينا مساعد للصندوق.

وأوضح هيكل، فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أنه سيتم تشكيل اللجان النقابية لتضم فى عضويتها أعضاء من مجلس النقابة، وأعضاء من خارج المجلس، مثل لجنة آداب المهنة.

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وأكد نقيب الأسنان، أن فوز قائمة المستقبل بانتخابات التجديد النصفى، جاء نتيجة لتعاون كافة أعضائها، مشيرا إلى أن مجلس النقابة سيناقش برنامج النقابة خلال الفترة المقبلة من حيث الملفات الثقافية، والاجتماعية، والاتجاه للنقابة الإلكترونية، وعقد اجتماعات المجلس أونلاين.