شكرا لقرائتكم خبر عن سكينة فؤاد تطالب بخطة متكاملة تتصدى لاستهدف الإخوان الأطفال والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أن جماعة الإخوان الإرهابية لازالت لا تريد أن تدرك حجم رفض المصريين لها، وما أصبح لدى الشعب من حواجز ضدها وضد فكرها بسبب الدم والشهداء والمنازل التى حرمت من أزواجها وأبنائها، وهو ما حدث إبان ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

ولفتت إلى أن استهداف الجماعة للأطفال والشباب أمر متوقع، وعملت الجماعة عليه مسبقا فى الستينيات، لأنهم العقول البيضاء التى من الممكن التأثير فيها وهى سنوات العمر المبكرة التى يمكن زراعة الفكر الإرهابي فيها بسهولة، لأنها لم تعد بعد لديها انتماء فكرى أو سياسى ما وهو ما يجعلها أرض خصبة لهم.

وأشارت "فؤاد" إلى أن الإخوان تدرك أن الأطفال والشباب هم العقل الأسهل والأسرع فى التأثير، وهو ما يتطلب التصدى للإخوان بخطة متكاملة من كافة المؤسسات الدينية والإعلامية والثفافية والشباب والتعليم.

وشددت على ضرورة النظر والتدقيق فى القائمين على العملية التعليمية بالمدارس والجامعات، والتوسع فى تدريس العلوم الإنسانية، ولكن بالتأكد أيضا ممن سيدرسها، مؤكدة أنه لا يمكن أن تنجح الجماعة الإرهابية فى تنفيذ مخططها الإ إذا لم تضع أجهزة صناعة العقول المصرية خطتها الصحيحة فى المواجهة .

وأوضحت "فؤاد" أنه من الضرورى خلق أوجه حوار مع الشباب والأطفال بمواد مبتكرة ومستحدثة سواء فنية أو غيرها تكون على قدر مواجهة اللغة والأسلوب الذى يتعامل به الإخوان، كما أنه من الضرورى، عمل دراسة بنقاط الضعف للتعرف على كيفية اختراق العقول والثغرات التى يمكن التسلل منها.

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وطالبت الكاتبة الصحفية بضرورة تحديث كافة المؤلفات والمناهج وأن يكون هناك خطابا دينيا قادرا على الوصول للشباب ومخاطبة عقلهم والتصدى لما يمكن اختراقه وأن يكون هذا الخطاب محاكى للقضايا المجتمعية والإنسانية التى يمكن أن يعانى منه الشاب، مطالبة بتطوير بيوت الثقافة ومراكز الشباب والتى تعد أخطر الأماكن التى يمكن التسلل منها وبالأخص فى القرى والنجوع .

وشددت أنه من الضرورة أن يكون هناك خطة متكاملة تتعاون من خلالها كافة الأجهزة المسئولة عن صناعة وعى العقول المصرية واستثمار ما لدينا من قنوات والاستعانة بمتخصصين لتطوير المحتوى الإعلامى ، وتنقية كافة المناهج من الفكر المتطرف.

وكان قد انفرد "الخليج 365 " بنشر أسرار مخطط الإخوان لتجنيد أطفال مصر من خلال إعداد الجماعة الإرهابية خطة بمسمى "وحدة الشرائح" لاستهداف المدارس والأندية ومراكز الشباب.