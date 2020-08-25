شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يوجه الشكر لروح الراحل سامح سيف اليزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد الخامس خلال جلسة الأمس، على أن يعاود المجلس الانعقاد فى دور الانعقاد السادس شهر أكتوبر المقبل، وخلال الجلسة الأخيرة التى عقدت أمس الإثنين فى نهاية دور الانعقاد الخامس قدم الدكتور على عبد العال الشكر لعدد من الشخصيات التى كان لها أثر كبير فى نجاح عمل المجلس خلال الفصل التشريعى.

ولم يفت عبد العال أن يوجه الشكر للراحل اللواء سامح سيف اليزل قائلا فى مستهل كلمته فى ختام دور الانعقاد الخامس:" لا يجب أن ننسى فى اللحظات الصعبة التى ولد فيها هذا المجلس، المجهود الجبار الذى بذله كثير من المخلصين فى تكوين أول تحالف وائتلاف برلمانى، وهنا لابد من استذكار الدور المخلص والبناء لابن مصر البار اللواء سامح سيف اليزل طيب الله ثراه ورحمه رحمة واسعة".

كان الدكتور على عبد العال اختتم أعمال دور الانعقاد الخامس أمس الإثنين وقال فى كلمته: "وعندما أسترجعُ هذا الفصل التشريعي منذ بدايته في مطلع عام 2016 استحضر اللحظات الأولى لهذا المجلس والمراهنات التي عقدت بأنه لن يكمل مدته، وأن خطواته سوف تتعثر، وأنه لن يملأ الفراغ الواقع في ترتيب مؤسسات الدولة، في ظل محاولات بائسة من البعض لفرض مقاطعة واسعة لنا على المستوى الإقليمي والدولي".

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تابع عبد العال: "عندما أستحضر ذلك كله، أجد أن مجلسكم قد حمل الرسالة، وأدى الأمانة، وأوفى بالقسم، وبذلتم ما اتسعت له طاقاتكم، وخضتم غمار معارك عدة على جميع الأصعدة بقلوب مخلصة دون أي تقاعس لبلوغ ما يأمله الشعب من أهداف، فلم تغفل أبصاركم عن تحري إرادته، بل اقتحمتم بروح قادرة قضايا شائكة كانت مهملة عبر سنوات، واستطعتم بجهودكم الارتقاء بأداء السلطة التشريعية إلى مستوى التحديات التي نواجهها، فقد أدى مجلس النواب واجبه على وجه يرضي ضمائرنا في فترة من أدق الفترات التي مر بها الوطن".