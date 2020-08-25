شكرا لقرائتكم خبر عن أداء رقابى بامتياز.. كيف قاد"على عبد العال" دور الانعقاد الخامس؟..الأرقام تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، مناقشة البرلمان لعدد ضخم من الأدوات الرقابية الموجهة للحكومة بأنواعها المختلفة. وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل الأدوات الرقابية علي النحو الأتي : 1- بلغ عدد البيانات العاجلة التي ناقشتها مجلس النواب 156 بيانا عاجلا في شتي المجالات. 2- بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلباً، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابياً. Advertisements 3- تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة. 4- تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم بالجلسة العامة وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية. 5- بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلب . نظر المجلس (743) اقتراحاً برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات.

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