شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو على عبد العال .. 877 قانونا أقرها مجلس النواب فى 5 أدوار انعقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى عدد مشروعات القوانين التى اقرها مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الخمسة نحو 877 مشروع قانون ضمت 8287 مادة،بفضل الإدارة الحكيمة للدكتور على عبد العال لمجلس النواب ، الذى يعتبر بحق المايسترو الذى أدار دفة البرلمان فى الفترات الصعبة نحو الاستقرار التشريعى وسد الثغرات وإزالة العوار القانونى فى السنة التى قفزت فيها جماعة الإخوان الإرهابية على مؤسسات الدولة والحكم وجاءت مشروعات القوانين التى أقرها مجلس النواب كالتالى: 1- بلغ عدد مشروعات القوانين التى أقرها فى دور الانعقاد الأول 82 قانون بنحو 1226 مادة 2- وخلال دور الانعقاد الثانى أقر نحو 219 مشروع قانون بنحو 2354 مادة Advertisements 3- وفى دور الانعقاد الثالث وافق على نحو 197 مشروع قانون بنحو 2757 مادة 4- كما أقر المجلس فى دور الانعقاد الرابع نحو 156 مشروع قانون بنحو 1701 مادة 5- ووافق المجلس فى دور الانعقاد الخامس على نحو 233 مشروع قانون بنحو 249 مادة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المايسترو على عبد العال .. 877 قانونا أقرها مجلس النواب فى 5 أدوار انعقاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.