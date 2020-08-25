عاجل.. الفتح الرباطي يعلن إصابة 13 فردا من مكونات الفريق بفيروس “كورونا”

أعلن نادي الفتح الرياضي الرباطي، اليوم الثلاثاء، إصابة 13 فردا من مكونات الفريق بفيروس “كورونا” المستجد.

وأوضحت إدارة نادي العاصمة، في بلاغ لها، أن المسحة الطبية الخاصة بكوفيد-19، كشفت إصابة 13 فردا من مكونات الفريق، ويتلعق الأمر بـ إصابة 10 لاعبين، و3 أفراد تابعين لطاقم الفريق.

وأضاف المصدر ذاته أنه عملا بالتدابير الصحية، التي أقرتها الجهات الوصية، فإن الحالات الإيجابية، ستدخل رفقة بقية المجموعة والطاقم التقني، في فترة الحجر الصحي، على أن يتم إجراء مسحة طبية جديدة، خلال الأيام المقبلة.

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ويتوقع أن تأجل العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بتأجيل مباراة الفريق الرباطي أمام أولمبيك أسفي، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية، التي كان مقررا إجراؤها، مساء اليوم، في العاصمة الرباط.