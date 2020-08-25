الإخوة بلمير يصدران أغنية مشتركة يمزجان فيها بين أنماط موسيقية عديدة – فيديو

أصدر الفنانان الشقيقان، رجاء، وعمر بلمير، أغنيتهما الجديدة بعنوان “واك واك”، على شكل فيديو كليب، اعتمدا فيه على “اللوك” الإفريقي الصحراوي.

واختار بلمير في العمل الجديد موسيقى تراثية قدماها بشكل عصري، فيما اعتمدا على “لوك” إفريقي، وآخر صحراوي، في الكليب الذي أنجز في مدينة مراكش بإشراف من المخرج المغربي، أمين مرتضى.

وتعامل الشقيقان بلمير مع كاتب الكلمات محمد أمير، والملحن أشرف فقيهي، والموزع لبدر مخلوقي.

ومزجت أغنية “واك واك”، التي تتحدث عن العلاقات الغرامية بين الفتيات، والشبان، بين أنواع موسيقية مغربية عديدة، من بينها موسيقى كناوة، والموسيقى الإفريقية، الأمازيغية.