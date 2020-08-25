بعد المقاهي.. القوات العمومية تقود حملة على الحانات المخالفة لتدابير الحجر الصحي بطنجة

شنت القوات العمومية، أمس الاثنين، في طنجة، حملة على الحانات المخالفة لتدابير الحجر الصحي، وحررت مخالفات في حق ثلاث منها لم تلتزم بتدابير الحجر الصحي.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن عناصر القوات المساعدة، والأمن الوطني، وأعوان السلطة، داهموا 3 حانات، موجودة على مستوى شارع فاس، وعلال بن عبد الله، والبولفار، وباشروا بتنفيذ الإجراءات القانونية في حقها، بسبب عدم احترامها مسافة الأمان.

وأضافت المعطيات ذاتها أن عملية تحرير المخالفات في حق الحانات المخالفة لتدابير الحجر الصحي تأتي في سياق المجهودات، التي تبذلها السلطات لمراقبة مدى تفعيل إجراءات الحجر الصحي في عاصمة البوغاز.

وسبق للسلطات المحلية أن قادت حملة واسعة على المقاهي، والمطاعم المخالفة لتدابير الحجر الصحي، وأغلقت عددا منها.