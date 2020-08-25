نشرة خاصة .. موجة حر شديد من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن موجة ارتفاع في درجات الحرارة، ينتظر أن تعرفها عدد من الأقاليم ابتداء من اليوم.
وقالت المديرية في نشرة خاصة، أن موجة حر شديدة مصحوبة بظاهرة الشرقي ستنطلق من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الخميس المقبل، بعدد من مناطق المملكة.
وسبق للمديرية أن أعلنت عن موجة الحرارة التي قالت إنها ستمس عمالات وأقاليم تارودانت وطانطان، والسمارة، وأسا-الزاك، وطرفاية، والعيون، حيث ستتراوح درجة الحرارة بين 45 و48 درجة.
وأضاف المصدر ذاته أن درجات الحرارة ستتراوح خلال هذه الفترة بين 40 و45 درجة في عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان، وإنزكان أيت ملول، وشتوكة آيت باها، وتزنيت، وسيدي إفني، وكلميم، والراشيدية، وزاكورة، وطاطا، وبوجدور، واد الذهب، وأوسرد، والفقيه بن صالح، وخريبكة، وبني ملال، وخنيفرة، وقلعة السراغنة، والرحامنة، ومراكش، وشيشاوة، وسطات، واليوسفية، والخميسات، وتاونات، وفاس، ومكناس، ومولاي يعقوب.
وأشارت المديرية إلى أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أيضا خلال يومي الأربعاء والخميس عمالات وأقاليم تازة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، ووزان وبنسليمان، وبرشيد، وسيدي بنور، وداخل إقليمي الجديدة وآسفي، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 40 و44 درجة.
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