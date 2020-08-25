نشرة خاصة .. موجة حر شديد من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن موجة ارتفاع في درجات الحرارة، ينتظر أن تعرفها عدد من الأقاليم ابتداء من اليوم.

وقالت المديرية في نشرة خاصة، أن موجة حر شديدة مصحوبة بظاهرة الشرقي ستنطلق من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الخميس المقبل، بعدد من مناطق المملكة.