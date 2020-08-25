كورونا تطرق باب مجلس النواب.. البرلمانية أمينة ماء العينين تكشف إصابتها بالفيروس

كشفت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، صباح اليوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس “كوفيد-19”.
وقالت أمينة ماء العينين، في تدوينة لها، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن إصابتها بالفيروس تأكدت، مشيرة إلى أنها بخير.
وقالت ماء العينين: “الحمد لله على كل حال.. تأكدت إصابتي بفيروس كورونا.. أنا بخير والحمد لله”.
وكان رئيس جماعة الرشيدية، عبد الله هناوي، أعلن، اليوم، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما كانت نتائج التحاليل، التي خضع لها للكشف عن الفيروس، إيجابية.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، عن تسجيل 903 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 53 ألف، و252 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب، في الثاني من شهر مارس الماضي.
وقال الملك محمد السادس، خلال خطابه الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب إن “تدهور الوضع الصحي، الذي وصلنا إليه اليوم مؤسف، ولا يبعث على التفاؤل. ومن يقول غير هذه الحقيقة فهو كاذب”.
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