الحكومة التونسية تعين أوّل وزير كفيف…وزير الثقافة الجديد أول كفيف يناقش الدكتوراه في بلاده

أعلن رئيس وزراء تونس المكلف بتصريف الأعمال، هشام المشيشي، عن تشيكلة الحكومة الجديدة، التي ضمت أول وزير كفيف في تاريخ تونس.

وكان هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة التونسية قد أعلن تعيين وليد الزيدي وزيرا للثقافة في حكومة، أغلبها تكنوقراط من المستقلين، شملت 25 وزيرا، و3 كتاب دولة، بينهم 8 نساء، وهي أصغر حكومة منذ 14 يناير 2011.

وسيكون الزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس، وهو، أيضا، أول كفيف تونسي يناقش أطروحة الدكتوراه، ويحصل عليها في كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.

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الوزير وليد الزيدي من مواليد عام 1986 بمحافظة الكاف “غرب تونس” فقد بصره في سنته الثانية “عام 1988” إثر مرض خبيث أصابه، تحصل على درجة الدكتوراه عام 2019 في الآداب العربية من جامعة “منوبة” بتونس، وصار يلقب بطه حسين تونس.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد عين وزير داخلية في حكومة تصريف الأعمال، هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد استقالة رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ.

وأعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف، هشام المشيشي، منتصف ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عن تركيبة “حكومة كفاءات”، على الرغم من معارضة بعض الأحزاب السياسية، منها حزب حركة النهضة، الذي يتوفر على الأغلبية في مجلس نواب الشعب (البرلمان).