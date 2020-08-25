فيلم مغربي في مهرجان في السويد

يشارك الفيلم المغربي” عايشة” للمخرج الشاب زكرياء النوري، في مهرجان”Alvsbyn” في السويد، الذي يمتد في نسخته الاستثنائية زمن كورونا من 4 إلى 6 شتنبر المقبل.
وجسدت دور بطولة الفيلم الفنانة نسرين الراضي، فيما أنتجه رؤوف صباحي، وخولة بن عمرو، أما السيناريو من توقيع محمد رضى سعود.
وأدت الممثلة نسرين الراضي دور البطولة إلى جانب العديد من الممثلين، من بينهم الممثلة نجاة الصقلي، ورؤوف الصباحي، وتوفيق المويني.
وسبق أن شارك الفيلم في مهرجان النمسا الدولي للفيلم، أخيرا، ممثلا المغرب، وإفريقيا، والعالم العربي.
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