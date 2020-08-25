كورونا في المجتمع العربي: 364 إصابة برهط، 344 بالطيرة و202 بسخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت عدة بلدات عربية ارتفاعا مقلقا بعدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء.
وفيما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:
رهط: المصابون 364
الطيرة: المصابون 344
الناصرة: المصابون 258
أم الفحم: المصابون 241
كفر قاسم: المصابون 231
يركا: المصابون 180
الطيبة: المصابون 195
سخنين: المصابون 202
عيلوط: المصابون 162
قلنسوة: المصابون 136
جديدة المكر: المصابون 173
طلعة عارة: المصابون 106
عين ماهل: المصابون 101
باقة الغربية: المصابون 65
بيت جن: المصابون 96
يافة الناصرة: المصابون 75
كفر مندا: المصابون 76
شفاعمرو: المصابون 75
كفر برا: المصابون 70
مجد الكروم: المصابون 83
جت: المصابون 67
كفر كنا: المصابون 62
إكسال: المصابون 54
عرعرة: المصابون 55
دير الأسد: المصابون 45
كفر قرع: المصابون 55
حرفيش: المصابون 49
طمرة: المصابون 46
الرينة: المصابون 43
دالية الكرمل: المصابون 87
جسر الزرقاء: المصابون 48
جلجولية: المصابون 38
نحف: المصابون 46
المغار: المصابون 47
دبورية: المصابون 46
زيمر: المصابون 48
أبو سنان: المصابون 47
بسمة عارة: المصابون 36
يانوح جث: المصابون 43
العزير: المصابون 40
عرابة: المصابون 31
البعنة: المصابون 29
شعب: المصابون 25
كفر ياسيف: المصابون 29
كابول: المصابون 16
الزرازير: المصابون 25
دير حنا: المصابون 29
كسيفة: المصابون 17
عبلين: المصابون 28
جولس: المصابون 17
اللقية: المصابون 24
تل السبع: المصابون 17
كسرى سميع: المصابون 15.
بلدات الجولان المحتل:
عين قينيا: المصابون 21
مجدل شمس: 21.
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