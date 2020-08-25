كورونا في المجتمع العربي: 364 إصابة برهط، 344 بالطيرة و202 بسخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت عدة بلدات عربية ارتفاعا مقلقا بعدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 364

الطيرة: المصابون 344

الناصرة: المصابون 258

أم الفحم: المصابون 241

كفر قاسم: المصابون 231

يركا: المصابون 180

الطيبة: المصابون 195

سخنين: المصابون 202

عيلوط: المصابون 162

قلنسوة: المصابون 136

جديدة المكر: المصابون 173

طلعة عارة: المصابون 106

عين ماهل: المصابون 101

باقة الغربية: المصابون 65

بيت جن: المصابون 96

يافة الناصرة: المصابون 75

كفر مندا: المصابون 76

شفاعمرو: المصابون 75

كفر برا: المصابون 70

مجد الكروم: المصابون 83

جت: المصابون 67

كفر كنا: المصابون 62

إكسال: المصابون 54

عرعرة: المصابون 55

دير الأسد: المصابون 45

كفر قرع: المصابون 55

حرفيش: المصابون 49

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طمرة: المصابون 46

الرينة: المصابون 43

دالية الكرمل: المصابون 87

جسر الزرقاء: المصابون 48

جلجولية: المصابون 38

نحف: المصابون 46

المغار: المصابون 47

دبورية: المصابون 46

زيمر: المصابون 48

أبو سنان: المصابون 47

بسمة عارة: المصابون 36

يانوح جث: المصابون 43

العزير: المصابون 40

عرابة: المصابون 31

البعنة: المصابون 29

شعب: المصابون 25

كفر ياسيف: المصابون 29

كابول: المصابون 16

الزرازير: المصابون 25

دير حنا: المصابون 29

كسيفة: المصابون 17

عبلين: المصابون 28

جولس: المصابون 17

اللقية: المصابون 24

تل السبع: المصابون 17

كسرى سميع: المصابون 15.

بلدات الجولان المحتل:

عين قينيا: المصابون 21

مجدل شمس: 21.