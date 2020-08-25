مسرح السرايا ينتخب أول رئيسة شريكة للهيئة الإدارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتخبت إدارة مسرح السرايا العربي في يافا، مساء الإثنين، الفنان فارس حنانيا والناشطة فاطمة حليوى رئيسين شريكين للهيئة الإدارية للمسرح، وبهذا تكون فاطمة حليوى أول رئيسة شريكة امرأة للهيئة الإدارية للمسرح.
ويأتي اختيارهما عقب انتخاب إدارة جديدة لمسرح السرايا جرت قبل أسبوعين وتمخضت عن انتخاب سبعة أعضاء للهيئة الإدارية لمسرح السرايا هم: رامي صايغ، إشراق حجو، بدوي فرّا، يوسف عصفور، خالد جبارين، فاطمة حليوى، وفارس حنانيا.
وعقّبت حليوى على انتخابها: "أنا سعيدة بهذا الانتخاب، وأعتبره إنجازًا وتعزيزًا لدور المرأة في مجتمعنا، وكما أعتبره جزءًا من التغيير الذي تطمح إلى إنجازه الإدارة الجديدة للمسرح".
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