شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 قالت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء إن الرئيس بشار الأسد كلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات برلمانية في يوليو.

وكان عرنوس رئيسا للحكومة المنتهية ولايتها وعينه الأسد في يونيو محل عماد خميس في وقت تشهد فيه سوريا أزمة اقتصادية طاحنة وانخفاضا في قيمة عملتها.

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