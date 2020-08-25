بومبيو يصل إلى السودان في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي منذ 15عاما

الثلاثاء 25 أغسطس 2020

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إلى الخرطوم قادما من إسرائيل، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي للسودان منذ 15 عاما.



واجتمع بومبيو فور وصوله مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، فيما من المقرر أن يلتقي عقب ذلك برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

ويبحث وزير الخارجية الأمريكي في الخرطوم، بحسب بيان الخارجية الأمريكية "الدعم الأمريكي المتواصل لحكومة انتقالية ذات قيادة مدنية، والتعبير عن دعم تعزيز العلاقة بين السودان وإسرائيل".

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وأمس الإثنين، كشف وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين لـ"العين الإخبارية" جدول زيارة نظيره الأمريكي التي تستمر لساعات.

ووفق قمر الدين، سيجري بومبيو لدى وصوله جلسة مباحثات مغلقة مع حمدوك وبعدها سيلتقي البرهان.

وأوضح وزير الخارجية السوداني أن نظيره الأمريكي سيبحث خلال الزيارة التي تنتهي في نفس اليوم، مسألة رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

وفي عام 1993 أدرجت واشنطن السودان على قائمتها للدول الراعية للارهاب، لكن منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير ، العام الماضي، تسعى الحكومة الانتقالية إلى رفع اسم البلاد من تلك القائمة التي تحرمها من أية مساعدات دولية.