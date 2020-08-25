شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 477 مصابا بفيروس كورونا في الكويت خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء شفاء 477 إصابة من مرض (كوفید-19)، في الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیبلغ إجمالي عدد المتعافین في المرض في دولة الكویت 73402.

Advertisements وقالت الوزارة في بیان وفقا لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة بھذا الشأن.

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