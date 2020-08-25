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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يصل الأردن للمشاركة في القمة الثلاثية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 أغسطس 2020
وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى عمان للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية الثالثة التي تجمع الأردن ومصر والعراق.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في استقبال السيسي لدى وصوله إلى عمان على رأس وفد رسمي.
ويشارك الرئيس المصري في أعمال القمة الثلاثية الثالثة التي تجمع الأردن والعراق، وستُركّز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.
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