مقتل وجرح 8 عسكريين عراقيين في هجوم شنه تنظيم داعش في كركوك

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:24 مساءً, 25 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن مقتل وإصابة 8 عسكريين عراقيين، في هجوم شنته عصابات “داعش” الإرهابية في كركوك” شمال بغداد.

وأفادت الخلية في بيان صحفي مقتضب أن عناصر إرهابية تابعة لداعش، فتحوا النار على إحدى مرابطات الفوج الثالث باللواء العشرين التابع للفرقة الخامسة في منطقة داقوق على طريق كركوك العام، مما أدى إلى مقتل أربعة عسكريين , وإصابة عدد مماثل بجروح.

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