شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. قمة عراقية أردنية مصرية في عمّان والان نبدء بالتفاصيل

انعقدت اليوم للمرة الثالثة في العاصمة الأردنية عمّان، قمة عراقية أردنية مصرية ،بين الملك عبدالله العاهل الاردنى والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ركزت القمة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث، إضافة إلى بحث قضايا إقليمية.

وقال العاهل الأردني لرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.: ندعم جهود مصر في محاربة الإرهاب وحماية أمنها

أكد الملك عبدالله ضرورة دعم الجهود التي تبذلها مصر بهذا الخصوص، لحماية أمنها واستقرارها

فيما قال العاهل الأردني لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي : الأردن يقف مع العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه واستقلاله السياسي ، و يقف مع العراق في التصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية.