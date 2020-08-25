شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. قمة عراقية أردنية مصرية في عمّان والان نبدء بالتفاصيل
ركزت القمة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث، إضافة إلى بحث قضايا إقليمية.
وقال العاهل الأردني لرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.: ندعم جهود مصر في محاربة الإرهاب وحماية أمنها
أكد الملك عبدالله ضرورة دعم الجهود التي تبذلها مصر بهذا الخصوص، لحماية أمنها واستقرارها
فيما قال العاهل الأردني لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي : الأردن يقف مع العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه واستقلاله السياسي ، و يقف مع العراق في التصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية.
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