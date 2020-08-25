شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجري محاكاة لدوام الطلبة في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة التعليم في الإمارات أنه تم إجراء محاكاة واقعية لدوام الطلبة في المدارس بشكل استباقي، للوقوف على مجمل التحديات وفرص التحسين، وذلك قبيل بدء العام الدراسي.

وأوضحت أن البروتوكولات الصحية المعتمدة تتضمن إجراءات دخول المنشأة التعليمية مثل فحص كوفيد19 والحرارة، و التباعد الجسدي والتعقيم والتطهير،والتغذية، وتأمين خدمات النقل، والتدريب والتوعية، وخطة المراقبة والتفتيش،وغيرها، بجانب تفعيل غرفة عمليات وزارة التربية على مدار 24 ساعة.