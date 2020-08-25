شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجري محاكاة لدوام الطلبة في المدارس والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أن البروتوكولات الصحية المعتمدة تتضمن إجراءات دخول المنشأة التعليمية مثل فحص كوفيد19 والحرارة، و التباعد الجسدي والتعقيم والتطهير،والتغذية، وتأمين خدمات النقل، والتدريب والتوعية، وخطة المراقبة والتفتيش،وغيرها، بجانب تفعيل غرفة عمليات وزارة التربية على مدار 24 ساعة.
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