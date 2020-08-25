شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن .. المدراس أول سبتمبر مع إجراءات وقائية والان نبدء بالتفاصيل
وقال الدكتور النعيمي ان قرار العودة وازن بين مطلبين اساسيين هما التعليم والصحة، مبينا ان غياب الطلبة الطويل عن المدارس له كلفته التربوية والاجتماعية والنفسية.
وأضاف الدكتور النعيمي في مؤتمر صحفي مشترك في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، ان ضمان صحَّة طلبتِنا وكوادرِنا التعليمية يتطلب إجراءات صحيَّة على مستوى المدرسة، في ظل المخاطر الصحية التي قد تحملها عودة الطلبة للمدارس، مبينا ان وزارة التربية تنسق بشكل مستمر مع وزارة الصحة من خلال "البروتكولِ الصحي" الذي تم تطويره للحدِ من هذهِ المخاطرِ ما أمكن.
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