وزارة النفط السورية: إصلاح الأضرار الناجمة عن استهداف خط الغاز العربي



أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية اليوم الثلاثاء أن فرقها الفنية أنهت إصلاح الأضرار الناجمة عن الاعتداء "الارهابي" الذي استهدف خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا بريف دمشق فجر أمس الاثنين .

ونقلت وكالة الأنباء السورية ( سانا ) اليوم عن المهندس بسام طراف مدير عام الشركة السورية للغاز قوله إن أعمال إصلاح الخط انتهت بشكل كامل فجر اليوم وتم البدء بفتح الغاز باتجاه محطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية .

وأشار إلى أنه يجري حالياً العمل على تعزيز الضغط للوصول إلى القيم التشغيلية لمحطات الطاقة الكهربائية، متوقعاً البدء بتشغيل محطتي تشرين ودير علي لتوليد الطاقة خلال الساعات القليلة القادمة للوصول إلى الحمولات التي كانت عليها قبل الاعتداء الإرهابي ما سينعكس بشكل واضح على واقع التيار الكهربائي.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم قال أمس إن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار ناجم عن عمل إرهابي مما تسبب في تصاعد ألسنة النيران .

واتهم رئيس الحكومة السورية المكلفة بتسيير الاعمال حسين عرنوس المعارضة السورية بتفجير الخط الذي أدى إلى خروج 1100 ميجا عن الخدمة واختلال عمل الشبكة وحدوث تعتيم عام .

بينما حملت المعارضة السورية الحكومة مسؤولية التفجير الذي جاء بالتزامن مع انعقاد للجنة الدستورية .

وقال مصدر في المعارضة، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية:" تعودنا على النظام أن يسبق اي اجتماع اممي يتعلق بالمسار السياسي لحل الأزمة السورية بالتفجيرات والاعمال الارهابية ".



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